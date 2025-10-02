Η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου για το κρίσιμο θέμα του υδατικού, σημαδεύτηκε από μια ηχηρή απουσία, αυτή της ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Μια απουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε έμεινε αναπάντητη από τα μέλη της Επιτροπής, με τον πρόεδρό της Ζαχαρία Κουλία να δέχεται και να ασκεί έντονη κριτική.

Η αρχική εικόνα παρέπεμπε σε αδιαφορία ή και θεσμική αγένεια από πλευράς Υπουργείου. Όμως, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει: η Υπουργός είχε όντως προσκληθεί και είχε ζητήσει η συνεδρίαση να μετατεθεί για τις 12 Νοεμβρίου, ώστε να παραστούν τόσο η ίδια όσο και ο γενικός διευθυντής, που σήμερα βρισκόταν στο εξωτερικό.

Παρ’ όλα αυτά, όπως όλα δείχνουν, η πληροφόρηση αυτή δεν διαβιβάστηκε στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ούτε στους αρμόδιους φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρία. Το σημαντικό πάντως είναι ότι η συζήτηση για το υδατικό θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρία, με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου να αναμένει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Α.Ν.