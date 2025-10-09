Ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τον νόμο των παρακολουθήσεων ήταν ότι θα βοηθούσε επιτέλους να αντιμετωπιστεί το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων στην Κύπρο.

Ο Νόμος παραμένει αδρανής και οι διώξεις για αποτελέσματα αγώνων -προϊόν προσυνεννόησης- ανύπαρκτες.

Το όλο ζήτημα επαναφέρθηκε στο προσκήνιο από τον βουλευτή Ανδρέα Πασιουρτίδη κατά τη διάρκεια χθεσινής συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών για τον χειρισμό των χειραγωγημένων αγώνων στο ποδόσφαιρο.

Όπως είπε, η σχετική νομοθεσία για παρακολουθήσεις δεν τέθηκε σε εφαρμογή, λόγω του γεγονότος ότι οι εταιρείες τηλεφωνίας δεν είναι σε θέση να παρέχουν την τεχνολογική υποστήριξη που προνοείται από τη νομοθεσία, πως ο Νόμος παραμένει σε αδράνεια εδώ και πέντε χρόνια και ότι αναμένεται να τροποποιηθεί για να τεθεί σε εφαρμογή.

Επεσήμανε, επίσης, ότι στην Ιταλία και στην Ελλάδα κατάφεραν να πατάξουν κυκλώματα χειραγώγησης αγώνων λόγω της δυνατότητας που τους παρείχε η νομοθεσία για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Η ουσία είναι ότι όσοι διαπράττουν παρανομίες στο κυπριακό ποδόσφαιρο μπορούν να νιώθουν ασφαλείς.

Αντίθετα, αυτοί που νιώθουν να βρίσκονται υπό διωγμό είναι αυτοί που θέλουν να καθαρίσουν τον στάβλο του Αυγεία.

Φ.Μ.