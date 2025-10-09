Ως οδηγό για την επίλυση του Κυπριακού θεωρεί τη συμφωνία για τη Γάζα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε ανάρτηση του στο X, αναφέρει ότι, «με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε τα καλά νέα για το πρώτο μέρος της συμφωνίας ειρήνης για την Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Και συγχαίρουμε τους πρωταγωνιστές. Ευχόμαστε την πλήρη ολοκλήρωση της συμφωνίας Τραμπ, για το καλό του Ισραήλ, των Παλαιστινίων αλλά και όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής μας. Θα είναι ευχής έργον η τελική συμφωνία να αποτελέσει έναυσμα για να ανοίξει ο δρόμος και για την επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων».

Τονίζει πώς, «εμείς στην Κύπρο, γνωρίζουμε βιωματικά ότι ο δρόμος που οδηγεί στη λεωφόρο της ειρήνης είναι δύσκολος, κυρίως γιατί απαιτούνται θαρραλέες επιλογές που διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου, χωρίς υπολογισμό του λεγόμενου πολιτικού κόστους. Όμως, οι καρποί της ειρήνης αξίζουν πολύ περισσότερο από τη «βολική» επανάπαυση σ’ ένα στάτους κβο, που συντηρεί την αβεβαιότητα και προοιωνίζεται εθνικούς κινδύνους».