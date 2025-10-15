Ιδιαίτερα έντονος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, κατά τη συζήτηση του θέματος της καθυστέρησης ανέγερσης μνημείου για τους πεσόντες του πρώτου λόχου του τάγματος 211 και του τάγματος 336 στις μάχες έναντι των τουρκικών στρατευμάτων, για να κρατηθεί η Λευκωσία το 1974.

«Για να υπάρχουμε εμείς σήμερα, όλοι, και να κάνουμε τους όμορφους –βουλευτές και κρατικά τμήματα– οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους τότε», είπε, ψέγοντας και διαδικασίες καθυστερήσεων σε φορείς, όπως ο Δήμος Λευκωσίας και ο ΕΟΑ Λευκωσίας.

Με αναφορές στους επικεφαλής τους, Χαράλαμπο Προύντζο και Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη αντίστοιχα, ο κ. Μυλωνάς διερωτήθηκε πότε έχουν σκοπό να υλοποιήσουν το έργο, λέγοντας χαρακτηριστικά «όταν πεθάνουν οι άνθρωποι που έμειναν;». «Θα πηγαίνουν Γιωρκάτζης και Προύντζος να μιλούν στα μνημόσυνα τους;», αναρωτήθηκε.

Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας συσχέτισε την ανέγερση του μνημείου για τους πεσόντες με την ανέγερση πύργων λέγοντας πως αν ήθελαν πύργο «θα σκίζονταν όλοι για να πάρει τις άδειες».

