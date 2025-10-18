Σε μια διαφορετική ανάρτηση προχώρησε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη του κόσμου μαζί με μια φωτογραφία της, έχοντας μπροστά της μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα 40.

Στην ανάρτηση η ίδια γράφει:

40 και γεμάτη ευγνωμοσύνη!

Φέτος γιόρτασα λίγο διαφορετικά! Με φίλους, συνεργάτες, χαμόγελα και πολλή αγάπη!

Κάθε χρονιά ένα νέο κεφάλαιο, γεμάτο εμπειρίες, προκλήσεις και όμορφους ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μας πιο φωτεινή!

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ευχές και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια…