Με έναν εκκεντρικό συμβολισμό, ακολουθώντας το παράδειγμα με τη μύτη κλόουν του Φειδία Παναγιώτου, ένας δυνητικά υποψήφιος του κόμματός του εμφανίστηκε με μάσκα ληστή, επιβεβαιώνοντας πως ο προεκλογικός πυρετός είναι εξαιρετικά υψηλός για ορισμένους επίδοξους βουλευτές.

«Δεν φοράνε όλοι οι κλέφτες μάσκα. Μερικοί φοράνε γραβάτες και κουστούμια και κυβερνάνε τη χώρα μας, για αυτό επέστρεψα στην Κύπρο. Υπάρχει πόλεμος και πρέπει και πρέπει να πολεμήσω. Φως εναντίον σκοτάδι. Αλήθεια εναντίον ψέμα. Είμαι ο Δημήτρης Μπάρος και ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, πλάι στον Φειδία».