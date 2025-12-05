Για επίσκεψη-έκπληξη του γιου του Ταγίπ Ερντογάν στον Τουρκοκύπριο ηγέτη κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με όσα γράφονται, ο Μπιλάλ Ερντογάν επισκέφθηκε τα κατεχόμενα με αφορμή μια διάλεξη και έκανε κατευθείαν μια «στάση» στο λεγόμενο «προεδρικό» του κατοχικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα, στη συνάντηση έπεσαν χαμόγελα, ευγένειες και… ανταλλαγή δώρων, ενώ ο Μπιλάλ Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον Ερχουρμάν για τη νίκη του στις πρόσφατες «εκλογές».

Ο Τουφάν Ερχουρμάν έσπευσε να ανεβάσει και σχετική φωτογραφία στο Χ, γράφοντας:

«Φιλοξενήσαμε τον αξιότιμο Μπιλάλ Ερντογάν. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και τη ευγενική επίσκεψη.»

Μερικοί αναλυτές βλέπουν την κίνηση Μπιλάλ ως μήνυμα «όλα καλά, συνεχίζουμε» από το προεδρικό παλάτι προς τα κατεχόμενα, μετά την μίνι κρίση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Μπαχτσελί το βράδυ της επικράτησης του Τουφάν Έρχιουρμαν έναντι στον Ερσίν Τατάρ. Υπενθυμίζεται ότι ο ακραίος Τούρκος εθνικιστής και πολιτικός είχε προτείνει να αγνοηθεί το αποτέλεσμα και τα κατεχόμενα να προσαρτηθούν από την Τουρκία. Αυτό ωστόσο είναι απλώς μια ανάγνωση.

Ο αληθινός λόγος της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του γιου του Ερντογάν παραμένει για την ώρα άγνωστος.

