Τελέστηκε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος της Βουλής των Αντιπροσώπων η διαβεβαίωση του νέου βουλευτή της ΔΗΠΑ, Γιώργου Πενηνταέξ, μετά την παραίτηση του Μαρίνου Μουσιούττα από αυτή τη θέση λόγω του διορισμού του ως Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου καλωσόρισε το νέο μέλος της Βουλής καλώντας τον να δώσει τη νενομισμένη διαβεβαίωση την οποία ανέγνωσε η ίδια και ο βουλευτής με τη σειρά του την επανέλαβε.

Ακολούθως η Πρόεδρος της Βουλής τον συνεχάρη και για την εκλογή του και του ευχήθηκε εκ μέρους όλων των συναδέλφων της καλή επιτυχία στο έργο του.

Αλλαγές στη σύνθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η κ. Δημητρίου μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή και την ανάληψη του Υπουργείου Εργασίας από τον Μαρίνο Μουσιούττα, η επιτροπή επιλογής αποφάσισε τις πιο κάτω αλλαγές στη σύνθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:

Ο Μάριος Κάρογιαν θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Την προεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναλαμβάνει ο Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος θα συμμετέχει ως μέλος και στην Ad Hoc Επιτροπή για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού της Βουλής.

Ο νέος βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ, θα συμμετέχει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας και Προσφύγων.

Ο Μιχάλης Γιακουμής παραμένει ως μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα συμμετέχει και στην Επιτροπή Θεσμών.