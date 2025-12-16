Μεγάλη διάκριση για τη νεαρή μουσικό Άννα Αβραμίδου, η οποία εξασφάλισε πλήρη υποτροφία διδάκτρων στο Royal Academy of Music του Λονδίνου. Η ταλαντούχα μουσικός θα ξεκινήσει τις σπουδές της τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια τιμητική αναγνώριση της σκληρής δουλειάς, του ταλέντου και της αφοσίωσης στη μουσική, της 17χρονης Κύπριας μουσικού.

Η Άννα Αβραμίδου εμφανίζεται απόψε στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας στο στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30), σε μια βραδιά που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το φιλόμουσο κοινό.

Το «μουσικό θαύμα» της Κύπρου, κέρδισε πριν από λίγες μέρες, έναν ακόμα Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου, αυτή τη φορά στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών ερμηνεύοντας Τσαϊκόφσκι με μια από τις σπουδαιότερες ορχήστρες στον κόσμο, την περίφημη Cleveland Orchestra.

Η Άννα απέσπασε το 1ο Βραβείο, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε διαγωνιζόμενους υψηλότατου επιπέδου από όλο τον κόσμο στον Διεθνή Διαγωνισμό Thomas and Evon Cooper 2025, που διεξάγεται στο φημισμένο Oberlin Conservatory of Music και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως για νεαρούς μουσικούς 13- 18 ετών με εξαιρετικό ταλέντο.

Μόλις πριν από δύο χρόνια, το 2023, η Άννα, είχε θριαμβεύσει στη Βαϊμάρη της Γερμανίας κατακτώντας το πρώτο βραβείο στον 6ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου για νεαρούς πιανίστες αλλά και πέντε (5) ακόμα βραβεία, εκ των οποίων το ένα – το βραβείο Grand Prix– είχε δοθεί για τελευταία φορά το 2011!

Το άστρο της Άννας Αβραμίδου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά όταν, σε ηλικία 8 χρόνων, σημείωσε την πρώτη της επιτυχία στον 21o Διεθνή́ Διαγωνισμό́ Πιάνου «Ευαγγελία Τζιαρρή» στη Λάρνακα.