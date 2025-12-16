«Η Απεργία είναι Δικαίωμα και όχι υποχρέωση», γράφει σε ανάρτηση του ο καθηγητής Σόλωνας Αντάρτης, σημειώνοντας ότι «το Δικαίωμα στην Εργασία προηγείται του Δικαιώματος στην Απεργία».

Ο καθηγητής μιλά για εργαλειοποίηση του «Ιερού Δικαιώματος της Απεργίας». Ένα Δικαίωμα, που όπως αναφέρει για να κερδηθεί «οι παππούδες μας έφτυσαν κυριολεκτικά αίμα, από τα χτυπήματα των γκλομπ των “καλών” αποικιοκρατών και των κολαούζων τους».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι την Πέμπτη το πρωί θα βρίσκεται στον χώρο εργασίας του, υπηρετώντας τον Λαό που του εμπιστεύεται τα παιδιά του.

Αυτούσιο το κείμενο που δημοσιεύει:

«Η Απεργία είναι Δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Το Δικαίωμα στην Εργασία προηγείται του Δικαιώματος στην Απεργία. Για να κερδηθεί το Δικαίωμα στην Απεργία στον τόπο μας, οι παππούδες μας – ανάμεσα σε αυτούς και ο δικός μου – έφτυσαν κυριολεκτικά αίμα, από τα χτυπήματα των γκλομπ των “καλών” αποικιοκρατών και των κολαούζων τους.

Η εργαλειοποίηση του Ιερού Δικαιώματος της Απεργίας δεν γεννά καμια υποχρέωση.

Την Πέμπτη το πρωί θα βρίσκομαι στον χώρο εργασίας μου, υπηρετώντας τον Λαό που με εργοδοτεί και που μου εμπιστεύεται τα παιδιά του.»