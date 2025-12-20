Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα προς την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, με αφορμή το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το σκάνδαλο της Τριμίκλινης, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απευθύνεται στην Αννίτα Δημητρίου και αναφέρεται σε κατηγορίες του επικεφαλούς του «σκιώδους υπουργικού» του ΔΗΣΥ προς το πρόσωπο του για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, ο Μιχάλης Ιωαννίδης φέρεται να υποστήριξε ότι ο τέως Γενικός Ελεγκτής είχε αβάσιμα καταγγείλει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με σκοπό την προσωπική του προβολή και ότι θα έπρεπε να απολογηθεί ως δείγμα θεσμικού ή πολιτικού πολιτισμού.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατηγορεί τον ΔΗΣΥ για συστηματική προπαγάνδα εναντίον του και αηθείς επιθέσεις.

«Η σημερινή ηγεσία του ΔΗΣΥ είστε σαρξ εκ της ίδιας σαρκός, του Νίκου Αναστασιάδη, τον οποίο πιστά υπηρετήσατε επί της διακυβέρνησής του. Το πρόβλημά σας είναι που οι πολίτες έχουν κρίση. Και είμαι βέβαιος πως θα την ασκήσουν σωστά», υπογραμμίζει σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.