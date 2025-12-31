Όλοι θυμόμαστε την viral φωτογραφία του Γενικού Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου μεταμφιεσμένου που είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου πριν από περίπου ένα μήνα. Ο κ. Παπακωνσταντίνου φορώντας γυαλιά ηλίου, περούκα και καπέλο είχε κάνει τότε… επιδρομή σε λεωφορείο.

Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν να βιώσει τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες στις μετακινήσεις τους με τα δημόσια λεωφορεία.

Σήμερα, ένα μήνα μετά, η Ελεγκτική Υπηρεσία ξανακτύπησε και με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εύχεται καλή χρονιά στους πολίτες με τον Άγιο Βασίλη σε ρόλο… ελεγκτή.

Τελικά, έχουν χιούμορ εκεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία.