Με μια αιχμηρή γελοιογραφία ο The Guardian σχολιάζει σκωπτικά το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο να πλαισιώνεται από διάσημους «κακούς» κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και του κινηματογράφου, σε μια έμμεση αλλά σαφή κριτική για τη σύνθεση και το μήνυμα της πρωτοβουλίας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάθεται, υπό την μορφή ενός ελαφρώς παραμορφωμένου κινουμένου σχεδίου, σε μια επιβλητική πολυθρόνα, στην οποία αναγράφεται το όνομά του.

Το μήνυμα του βρετανικού ΜΜΕ βέβαια βρίσκεται στους ανθρώπους που απαρτίζουν το «Συμβούλιό» του, μια έμμεση κριτική για όσους επέλεξαν να ακολουθήσουν την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου.

Η γελοιογραφία του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ

Darth Vader από τον Πόλεμο των Άστρων, Κρουέλα Ντεβίλ από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας, Τζόκερ από το Μπάτμαν και Χάνιμπαλ Λέκτερ από την Σιωπή των Αμνών, ο Mr. Burns από τους Simpsons και ο Dick Dastardly.

Αυτοί είναι κακοί που πλαισιώνουν τον Τραμπ στην γελοιογραφία του Guardian.

The Guardian publishes a cartoon on Donald Trump and his ‘board of peace’ pic.twitter.com/2MFU9GSeDS January 22, 2026

Στην γελοιογραφία ο Τραμπ λέει: «Καλωσήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης» .

Ποιες χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες πως όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, ωστόσο σήμερα μόλις 19 χώρες υπέγραψαν, οι οποίες είναι:

ΗΠΑ

Μπαχρέιν

Μαρόκο

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ιορδανία

Κοσσυφοπέδιο

Πακιστάν

Παραγουάη

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ουζμπεκιστάν

Μογγολία

iefimerida.gr