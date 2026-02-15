Ράγισε το γυαλί ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και την Ειρήνη Χαλαραμπίδου με τη λύση της συνεργασίας τους να παίρνει πλέον επίσημη μορφή, ενώ η ίδια προέβη και σε μία συμβολική κίνηση στα ΜΚΔ επισημοποιώντας τον χωρισμό της με το κόμμα της Αριστεράς.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία διατηρεί ομάδα στο Facebook, άλλαξε το όνομα από «Ειρήνη Χαραλαμπίδου Βουλευτής ΑΚΕΛ» σε «Ειρήνη Χαραλαμπίδου Βουλευτής Λευκωσίας».

Μάλιστα, η Βουλευτής Λευκωσίας επανήλθε απαντώντας στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το ΑΚΕΛ. H ίδια αναφέρει πως ξεκαθάρισε ότι οι προβληματισμοί της αφορούν μέρος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, ενώ «αν οποιοσδήποτε αμφισβητεί οτιδήποτε από τα λεγόμενα μου στην ουσία του ας το εκφράσει συγκεκριμένα και όχι μόνο θα απαντήσω αλλά και θα στοιχειοθετήσω».

Αναφορικά με τη μη στήριξη από την ίδια της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη για της Προεδρικές Εκλογές του 2023, η κ. Χαραλαμπίδου τονίζει ότι «αυτό που υπεύθυνα θα έπρεπε να ρωτάει ηγεσία του ΑΚΕΛ, είναι αν ο κόσμος της Αριστεράς νιώθει αυτοπεποίθηση που στήριξε έναν υποψήφιο ο οποίος ανοιχτά και κατ’ επανάληψη δίνει πλήρη κάλυψη τις πολιτικές του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό».