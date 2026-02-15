Επανέρχεται η Βουλευτής Λευκωσίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, απαντώντας στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το ΑΚΕΛ. H ίδια αναφέρει πως ξεκαθάρισε ότι οι προσβληματισμοί της αφορούν μέρος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, ενώ «αν οποιοσδήποτε αμφισβητεί οτιδήποτε από τα λεγόμενα μου στην ουσία του ας το εκφράσει συγκεκριμένα και όχι μόνο θα απαντήσω αλλά και θα στοιχειοθετήσω».

Αναφορικά με τη μη στήριξη από την ίδια της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη για της Προεδρικές Εκλογές του 2023, η κ. Χαραλαμπίδου τονίζει ότι «αυτό που υπεύθυνα θα έπρεπε να ρωτάει ηγεσία του ΑΚΕΛ, είναι αν ο κόσμος της Αριστεράς νιώθει αυτοπεποίθηση που στήριξε έναν υποψήφιο ο οποίος ανοιχτά και κατ’ επανάληψη δίνει πλήρη κάλυψη τις πολιτικές του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό».

Η ανακοίνωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Στη μοναδική συνέντευξη που έδωσα και δημοσιεύεται σήμερα 15/2/2026 στον Φιλελεύθερο, μετά την προσβλητική ανακοίνωση ημ. 10/2/2026 και τις ομαδικές επιθέσεις της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στα τηλεοπτικά κανάλια, παρέθεσα γεγονότα όπως με συνήθισε ο Κύπριος πολίτης να πράττω.

Απέρριψα συνειδητά πολλές προσκλήσεις για να τοποθετηθώ εκείνες τις μέρες, γιατί πιστεύω ότι η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν και ειδικά τον κόσμο της Αριστεράς.

Ξεκαθάρισα ότι οι προβληματισμοί μου αφορούν μέρος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ. Αν οποιοσδήποτε αμφισβητεί οτιδήποτε από τα λεγόμενα μου στην ουσία του ας το εκφράσει συγκεκριμένα και όχι μόνο θα απαντήσω αλλά και θα στοιχειοθετήσω.

Η αυθαίρετη υπόνοια ότι υπήρχε περίπτωση να με χαροποιεί που κέρδισε τις εκλογές ο Νίκος Χριστοδουλίδης καθίσταται αβάσιμη και η θέση αυτή υποστηρίζεται πλήρως από τις δημόσιες μου τοποθετήσεις και την κοινοβουλευτική μου δράση. Αυτό που υπεύθυνα θα έπρεπε να ρωτάει ηγεσία του ΑΚΕΛ, είναι αν ο κόσμος της Αριστεράς νιώθει αυτοπεποίθηση που στήριξε έναν υποψήφιο ο οποίος ανοιχτά και κατ’. επανάληψη δίνει πλήρη κάλυψη τις πολιτικές του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό.

Τέλος, σε όλες μου τις σχετικές τοποθετήσεις εδώ και πολλούς μήνες έχω πει ότι δεν ενδιαφέρομαι να αποσυρθώ από την πολιτική και προβληματίζομαι πως θα προχωρήσω., γνωρίζοντας ότι δεν θα είχα την ευκαιρία/δικαίωμα να συνεχίσω με το ΑΚΕΛ.

Σεβόμενη όμως την κοινοβουλευτική μου υπόσταση ουδέποτε διαπραγματεύτηκα οτιδήποτε με οποιονδήποτε σχηματισμό, όπως ανέφερα και σε γραπτή μου ανακοίνωση στις 30/1/2026, και στην Εζεκία Παπαϊωάννου το γνωρίζουν πολύ καλά. Το ερώτημα είναι γιατί έχοντας αυτή τη γνώση επιλέγουν να τοποθετούνται με αυτό τον τρόπο.

ΑΚΕΛ: Οι κατηγορίες που διατυπώνει αντιφάσκουν με όσα έλεγε παλαιότερα

Υπενθυμίζεται ότι, απάντηση στα όσα αναφέρει σε συνέντευξή της στον «Φιλελεύθερο» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έδωσε με γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

Όπως ανέφερε, «οι εκφράσεις και οι κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ που διατυπώνει η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου στη σημερινή συνέντευξή της στον “Φιλελεύθερο” αντιφάσκουν με όσα η ίδια έλεγε παλαιότερα για το Κόμμα μας».

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, εγείρουν ερωτήματα:

– Αν ίσχυαν όλα αυτά που προσάπτει σήμερα στο ΑΚΕΛ -περί πολεμικής και λάσπης- τότε γιατί δήλωνε ότι ήθελε να συνεχίσει και για τέταρτη θητεία μαζί του;

– Μπορεί κάποιος προοδευτικός και σκεπτόμενος πολίτης να θεωρεί -ακόμα και σήμερα- ότι είναι καλύτερα για τον τόπο που το 2023 εκλέγηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Και να δηλώνει δικαιωμένος που δεν εκλέγηκε ο υποψήφιος που στήριξε σύσσωμη η Αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας;

– Και κυρίως, είναι λογικό κι έντιμο να είναι κάποιος βουλευτής με ένα κόμμα και την ίδια ώρα να συζητά να κατέλθει υποψήφιος με άλλο κόμμα;