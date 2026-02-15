Απάντηση στα όσα αναφέρει σε συνέντευξή της στον «Φιλελεύθερο» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, δίνει με γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

Όπως αναφέρει, «οι εκφράσεις και οι κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ που διατυπώνει η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου στη σημερινή συνέντευξή της στον “Φιλελεύθερο” αντιφάσκουν με όσα η ίδια έλεγε παλαιότερα για το Κόμμα μας».

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, εγείρουν ερωτήματα:

– Αν ίσχυαν όλα αυτά που προσάπτει σήμερα στο ΑΚΕΛ -περί πολεμικής και λάσπης- τότε γιατί δήλωνε ότι ήθελε να συνεχίσει και για τέταρτη θητεία μαζί του;

– Μπορεί κάποιος προοδευτικός και σκεπτόμενος πολίτης να θεωρεί -ακόμα και σήμερα- ότι είναι καλύτερα για τον τόπο που το 2023 εκλέγηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Και να δηλώνει δικαιωμένος που δεν εκλέγηκε ο υποψήφιος που στήριξε σύσσωμη η Αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας;

– Και κυρίως, είναι λογικό κι έντιμο να είναι κάποιος βουλευτής με ένα κόμμα και την ίδια ώρα να συζητά να κατέλθει υποψήφιος με άλλο κόμμα;