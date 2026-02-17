Μια απρόσμενη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επέλεξε μια παραδοσιακή ταβέρνα στο Παγκράτι για το δείπνο του το βράδυ της Δευτέρας 16/02. Η επίσκεψη του στην ελληνική πρωτεύουσα δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα μέχρι σήμερα το πρωί, γεγονός που κίνησε αμέσως την περιέργεια των θαμώνων και των περαστικών που αναγνώρισαν τον υψηλό προσκεκλημένο.

Όπως μεταδίδει το skai.gr, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εθεάθη να απολαμβάνει το φαγητό του σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, μακριά από το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο που συνοδεύει συνήθως τις μετακινήσεις του. Στο ίδιο τραπέζι βρισκόταν ένα φιλικό ζευγάρι, με το οποίο ο Πρόεδρος είχε μια συνεχή και ζεστή συζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα. Παρά την πολιτική του ιδιότητα, ο ίδιος έδειχνε προσιτός και άνετος, επιλέγοντας μια από τις πιο ζωντανές και «αυθεντικές» γειτονιές της πόλης για τις προσωπικές του στιγμές.

Η βραδιά στο Παγκράτι κύλησε ήρεμα, σύμφωνα με το skai, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να δείχνει πως προτιμά την απλότητα της ελληνικής φιλοξενίας. Οι θαμώνες της ταβέρνας ξαφνιάστηκαν ευχάριστα βλέποντας τον να γευματίζει ανάμεσά τους, αποδεικνύοντας πως ακόμα και οι κορυφαίοι πολιτικοί αναζητούν στιγμές χαλάρωσης στην καθημερινότητά τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στην Αθήνα αφού σήμερα το μεσημέρι θα παραστεί σε εκδήλωση για την ίδρυση και τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Παράρτημα Κύπρου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνοδεύεται από τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Γιάννη Αντωνίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο σήμερα, το απόγευμα.

