Πυρά προς τον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, εξαπέλυσε ο βουλευτής Λάρνακας του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, σε σχέση με το λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας. Μέσω επιστολής, ο βουλευτής αναφέρεται σε προσπάθεια διάσπασης των κατοίκων της Λάρνακας και σε αποφυγή ανάληψης ευθυνών. «Για τους πιο πάνω λόγους δεν μπορώ να συμμετάσχω στο στημένο παιχνίδι ανάληψης ευθύνης άλλων με τη δήθεν κατάθεση της άποψης των φορέων της Λάρνακας», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η επιστολή του Χρίστου Ορφανίδη:

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας ζητήσατε στο τέλος της συνεδρίας όπως σας αποσταλούν οι απόψεις και οι θέσεις των παρευρισκομένων μελών της Επιτροπής για το έργο ανάπτυξης που αφορά το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας.

Επειδή θεωρώ ότι αυτό που επιχειρείται να γίνει, είναι η μετατόπιση ευθυνών στις πλάτες άλλων αντί στο Υπουργείο σας και στην κυβέρνηση, γιατί εσείς τερματίσατε μονομερώς τη σύμβαση και μονομερώς αναθέσατε τη μελέτη σε ένα Υπερταμείο, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από την Ελλάδα και εκ των πραγμάτων εσείς πρέπει να αναλάβετε και τη συνέχεια των πράξεών σας και των ενεργειών σας.

Αυτό που επιχειρείται είναι η έντεχνη προσπάθεια να διασπαστούν οι Λαρνακείς και να αρχίσουν οι έριδες μεταξύ τους και εσείς να καταστείτε θεατές και να νίπτετε τας χείρας σας και η απάντηση σας να είναι «αφού σας έδωσα το δικαίωμα να αποφασίσετε»

Η Λάρνακα αποφάσισε προ πολλού.

Για τους πιο πάνω λόγους δεν μπορώ να συμμετάσχω στο στημένο παιχνίδι ανάληψης ευθύνης άλλων με τη δήθεν κατάθεση της άποψης των φορέων της Λάρνακας.

Εσείς παίρνετε τις αποφάσεις, εσείς αναλαμβάνετε και τις ευθύνες και η ιστορία θα καταγράψει το δίκαιο.