Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ξανά στο Γρηγόρα Αυξεντίου στις δηλώσεις του στο Προέδρικο, όπου ανέφερε «Με την παρουσία των αεροσκαφών μας και των φρεγατών μας τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του».

Λίγο μετά από τις δηλώσεις αυτές, ανέφερε:

Τιμάμε τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου, 69 χρόνια μετά την ηρωική του θυσία. Ο «Σταυραετός του Μαχαιρά», ανιδιοτελής πατριώτης, επέλεξε με επίγνωση και αυταπάρνηση να βαδίσει τον δρόμο της υπέρτατης θυσίας και να γίνει σύμβολο του αγώνα για ελευθερία του Κυπριακού Ελληνισμού. Η Ελλάδα διατηρεί άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών των αδελφών μας στην Κύπρο.