Η χθεσινή εξέλιξη με την υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη ήταν αναμενόμενη. Από τη στιγμή που αυτός παραδέχθηκε την κυκλοφορία των πλαστών πτυχίων-απολυτηρίων, παρέμεινε το θέμα της πλαστογραφίας.

Για μήνες ταλαιπωρήθηκε το Δικαστήριο και τελικά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν. Αυτό που απομένει τώρα να φανεί, είναι κατά πόσον μετά την εξέλιξη αυτή, θα μπορέσει ο Οργανισμός Νεολαίας να κινηθεί νομικά κατά του κ. Γιαννάκη για να ζητήσει τα χρήματα που πλήρωσε ως μισθούς, ως ήταν και η θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Δεν είμαστε νομικοί αλλά άλλο η πλαστογραφία και άλλο η κυκλοφορία πλαστού εγγράφου. Ίδωμεν.

ΜΙΧ.