Όταν η πυρκαγιά στη Λεμεσό είχε κατασβεστεί και όλοι επέρριπταν ευθύνες γιατί δεν έγινε κατορθωτό να περιοριστεί, ο Αρχιπύραρχος δέχθηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα. Ήταν από τον κ. Σταύρο Μαλά πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου στο οποίο έχει ανατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ρόλος του συντονιστή για την πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή. Λόγω των δράσεων του Ινστιτούτου, αυτό παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην Κύπρο μέσω δορυφόρου (πυρκαγιές κ.ά.) και διαθέτει δικά του ντρόουν κ.ά. Ο κ. Μαλάς πληροφόρησε τον κ. Λογγίνο ότι διαθέτει εικόνες από δορυφόρο για το πώς εξελίχθηκε η φωτιά τα πρώτα λεπτά που έδειχναν ότι ήταν αδύνατο να ανακοπεί. Αυτό δεν το βλέπεις κάθε μέρα να συμβαίνει. Προς τιμήν του κ. Μαλά, έδωσε τα πειστήρια που κατείχε βοηθώντας μια υπηρεσία που προσπαθούσε να πείσει ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ελεχθεί η φωτιά. Αυτά βοηθούν σ’ ένα κράτος που όλα τα βλέπουμε μαύρα, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζονται κενά και αδυναμίες.

ΜΙΧ.