Αλήθεια, υπάρχει κάποιος στο ΔΗΚΟ που θεώρησε ότι θα κερδίσει πολιτικά (και εκλογικά) καταγγέλλοντας την απουσία του ΕΛΑΜ από το 48ο ετήσιο μνημόσυνο του Μακαρίου; Σκέφτηκε το Γραφείο Τύπου πως θα καλύψει τη διαφορά που έχει με το ακροδεξιό κόμμα αν το κατηγορήσει για «επιδεικτική απουσία» από το μνημόσυνο ενός Προέδρου της Δημοκρατίας και ειδικά του Μακαρίου; Σκέφτηκαν, άραγε, ότι θα μπορούσαν να ανακόψουν τις διαρροές αν κατήγγελλαν το ΕΛΑΜ για αυτή την απουσία, πέραν ελαχίστων που έχουν ακόμα κάδρο (ή πιάτο) του Μακαρίου στο σαλόνι τους; Μάλλον. Αλλά αυτό είναι και δείγμα έλλειψης πολιτικής αντίληψης, από ένα κόμμα που συμπληρώνει 49 χρόνια ζωής και υποτίθεται έχει κάποια εμπειρία. Μπορεί και όχι, τελικά. Αλλιώς δεν θα θεωρούσαν πως το μνημόσυνο ενός πρώην προέδρου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο σύγχρονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Μας θύμισαν, πάντως, και όσους τσακώνονται για το μνημόσυνο του Γρίβα, τις παρουσίες και τις απουσίες. Αυτό είναι το πρόβλημα με το ΕΛΑΜ; Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο, το φανερά γερασμένο ΔΗΚΟ;

ΑΛ.ΜΙΧ.