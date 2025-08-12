Είναι φανερό και φαίνεται και από τα δελτία τύπου της Αστυνομίας το τελευταίο διάστημα πως στη Λάρνακα υπάρχει πλέον σημαντική έξαρση του εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα. Το πιο ανησυχητικό αφορά στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, που φέρεται να βρίσκεται πίσω από δύο απόπειρες φόνου και μία υπόθεση ρίψης πυροβολισμών που έγιναν σε διάστημα 25 ημερών. Τα έκτακτα μέτρα στις Φοινικούδες έφεραν αποτελέσματα, όπως και η αύξηση της αστυνόμευσης σε περιοχές του κέντρου. Ωστόσο, φαίνεται πως χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα, καθώς και σημαντική ενίσχυση των τμημάτων της ΑΔΕ Λάρνακας που ασχολούνται με το σοβαρό έγκλημα.

Ν.Χ.