Υπόθεση τραυματισμού με θύμα άντρα ηλικίας 25 ετών, διερευνά στη Λάρνακα η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 29 ετών.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 8.00 το βράδυ χθες Κυριακή, μετά από πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο, σε περιοχή στη Λάρνακα, μέλη της Αστυνομίας που έσπευσαν στην περιοχή, εντόπισαν άντρα ηλικίας 25 ετών, ο οποίος έφερε τραύμα στην πλάτη, που φαίνεται να προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Κατά τις έρευνες στην περιοχή, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν άντρα ηλικίας 29 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί με τον 25χρονο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 25χρονου.

Ο 29χρονος ύποπτος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, λίγο πριν τις 10.30 το βράδυ της Κυριακής και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.