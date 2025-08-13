Ο Δήμος Λευκωσίας, όπως σημειώσαμε ξανά, αποφάσισε από φέτος να επιβάλει τέλη για αποκομιδή σκυβάλων και σε ακατοίκητα υποστατικά. Τους λόγους τους εξήγησε σε μακροσκελή απάντηση του ο δήμαρχος, Χαράλαμπος Προύντζος.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να κάνουν ένσταση για να επωφεληθούν 25% έκπτωση! Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται σε ειδικά έντυπα όπως και για άλλες κατηγορίες -μονήρεις, ΑΜΕΑ, χαμηλοσυνταξιούχοι και λοιπά.

Τις βρίσκει κάποιος στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας, σύμφωνα με επεξηγηματική σημείωση, ωστόσο κανείς δεν φρόντισε να αναρτήσει τέτοιο έντυπο για ακατοίκητα. Οι αποφάσεις για τις φορολογίες προτρέχουν των πράξεων;

Χ.Χ.