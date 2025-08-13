– Αφόρητη η ζέστη και σήμερα.

– Μα δεν άκουσες ειδήσεις; 43 οι βαθμοί.

– Και πού είσαι ακόμα, θα φτάσουμε στους 50.

Κυρίαρχες κουβέντες καθημερινότητας των ημερών που δεν κρύβουν μίαν ακόμη από τις πολλές παραξενιές μας. Τις ακούς σε κλιματιζόμενες καφετερίες αργόσχολων κάθε ηλικίας. Σε κουβέντες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ εργαζομένων, ασφαλώς σε κλιματιζόμενα αδιακόπως γραφεία.

Μεταξύ κυρίων και κυριών από τα άνετα κλιματιζόμενα σπίτια τους. Και το άκρον άωτον: Τις ακούς και από…αγανακτισμένους που μόλις βγήκαν από τη δροσιά της θάλασσας ή της πισίνας τους.

Πού νοιώσατε ζέστη, βρε αθεόφοβοι; Που ανερυθρίαστα (νισάφι πια) σχολιάζετε, χωρίς να ντρέπεστε, ούτε να σκέφτεστε τις εκατοντάδες μη προνομιούχους συμπατριώτες μας και ξένους στις οικοδομές, στους δρόμους, στα χωράφια, στα μηχανουργεία, στις στέγες σπιτιών. Για τους οποίους πράγματι είναι αφόρητη η κατάσταση.

Όχι για όλους εμάς που καλά την έχουμε. Που έχουμε και το θράσος να μιλούμε για ζέστη που δεν αντέχεται. Αντί για ένα απλό, δόξα σοι ο Θεός!

ΠΑΥ. Κ. ΠΑΥ.