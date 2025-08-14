Αν τα τ/κ Μέσα Ενημέρωσης έχουν δίκαιο, τότε προκύπτει ζήτημα για το πως ο 13χρονος που βρισκόταν υπό την κηδεμονία του κράτους και διέμενε σε δομή, πέρασε απαρατήρητος από το οδόφραγμα της οδού Λήδρας, δηλαδή πεζός. Αφού οι αρμόδιοι μας λένε ότι τα έκαναν όλα τέλεια και μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο ανήλικος δεν επέστρεψε από τη βόλτα του (ανεπιτήρητος) δόθηκε σήμα, γιατί στο οδόφραγμα πέρασε απαρατήρητος;

Εδώ μιλάμε για ανήλικα παιδιά και θα περίμενε κάποιος από το κράτος μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Αν το παιδί έπεφτε θύμα εμπορίας ποιος θα έφερε την ευθύνη; Ο κανένας όπως γίνεται συνήθως. Ελπίζουμε ν’ αλλάξουν τακτική οι υπηρεσίες γιατί θα μείνουμε εκτεθειμένοι γενικώς.

ΜΙΧ.