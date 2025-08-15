Παρά το γεγονός πως γίνονται προσπάθειες μέσω του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για να μπει φραγμός στις αυθαιρεσίες στο κοσμοπολίτικο Μακένζι, αυτές όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά πλέον ο καθένας κάνει ότι θέλει. Ένα απλό παράδειγμα φαίνεται στη φωτογραφία που τράβηξε ο «Φ», που καταδεικνύει πως κάποιοι, πέραν από τις παρανομίες στον χώρο πρασίνου, έχουν αποθρασυνθεί και οικειοποιήθηκαν πλήρως τον… δημόσιο πεζόδρομο. Εκμεταλλευόμενοι την ατιμωρησία και την έλλειψη ελέγχου αποκόπτουν κάθε βράδυ την πρόσβαση σε οικογένειες με παιδιά σε καροτσάκια και άτομα ΑμεΑ. Στείλαμε τη φωτογραφία στον δήμαρχο Λάρνακας ζητώντας να μάθουμε ποιος έχει την ευθύνη του ελέγχου της περιοχής.

«Αυθαίρετα τοποθετήθηκαν εκεί τραπεζάκια», ανέφερε ο κ. Βύρας, υποδεικνύοντας πως ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες αναφορικά με το νομικό καθεστώς του συγκεκριμένου χώρου, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη λήψη ένδικων μέσων. «Πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες και να υπογραφούν τα σχετικά συμβόλαια ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όταν υπάρχουν παραβιάσεις», πρόσθεσε. Σημειώνεται πως ο χώρος μπροστά από τα κέντρα αναψυχής έχει υπεκμισθωθεί στον Δήμο Λάρνακας, και σε αυτό το στάδιο η διαδικασία βρίσκεται στην ετοιμασία master plan, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας, ώστε να γίνει κατορθωτή η αδειοδότηση για τις αναπτύξεις που επιτρέπονται. N.X

Ν.Χ.