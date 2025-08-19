Αυτό μας έλειπε τώρα, οι διάφοροι βολεμένοι του συστήματος με πλουσιοπάροχους μισθούς του δημοσίου και παχυλές υπουργικές συντάξεις να μοιράζουν πιστοποιητικά ως προς ποια είναι η, κατ’ αυτούς, σωστή δημοσιογραφία. Βεβαίως σωστή δημοσιογραφία είναι αυτή που τους βολεύει σήμερα… αλλά σίγουρα δεν θα τους βόλευε εάν τους επηρέαζε τους ίδιους.

Διαβάζουμε από πρώην διπλωμάτη με έντονη άποψη για το Κυπριακό να αναφέρεται για την εις βάθος σωστή δημοσιογραφία… η ίδια δεν μας είπε ποτέ ως διπλωμάτης τι έπραξε και ποιες θέσεις υποστήριζε. Ας μην μας δικαιολογηθεί με το γνωστό… την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί αυτά σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει σήμερα στο Κυπριακό, εάν είχε τις ίδιες απόψεις και την εποχή που ήταν διπλωμάτης σίγουρα θα διαφωνούσε με την επίσημη θέση των τότε κυβερνώντων.

ΑΠΙΜ