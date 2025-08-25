Μέλη της Αστυνομίας Κύπρου θα βγαίνουν πλέον σε περιπολία και θα είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο για πρόσωπα, τα οποία έχουν ενώπιον τους.

Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι από την 1η Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής θα έχουν μαζί τους ταμπλέτες που θα είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα πληροφοριών της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να αντλούν στοιχεία από διεθνείς πλατφόρμες. Θα μπορούν να αναγνωρίζουν αμέσως ένα πρόσωπο, για το οποίο επιβάλλονται περαιτέρω ενέργειες.

Φυγάδες που καταζητούνται διεθνώς θα πιάνονται στην τσιμπίδα. Το τραγικό είναι ότι αργήσαμε να εξοπλιστούμε με τεχνολογικά μέσα τέτοιας φύσεως. Ωστόσο, στην προκειμένη ισχύει το κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κρατούμε τη θετική εξέλιξη ευελπιστώντας πως θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια.

Φ.Μ.