Η ομάδα των Αμερικανών ειδικών για τις πυρκαγιές, η γνωστή ATF, ήρθε στην Κύπρο πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο της πυρκαγιάς, εντόπισε αυτά που ήθελε, ενημέρωσε προκαταρκτικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα ευρήματά της και μια βδομάδα μετά απέστειλε και την έκθεσή της.

Στο άψε σβήσε έγιναν όλα. Εδώ αν βάζαμε Ερευνητική Επιτροπή θα χρειάζονταν εννιά με 12 μήνες ερευνών και θα διάβαζες ένα πόρισμα με εισηγήσεις που δεν θα υλοποιούνταν ποτέ. Εδώ βγήκε πόρισμα για τον Συνεργατισμό, επιρρίπτονταν ευθύνες και ουδείς στάληκε στο Δικαστήριο. Ας παραδειγματιστούμε από τον τρόπο που εργάζονται οι ξένοι και να μην σκαλώνουμε στα τυπικά. Τώρα αναμένεται η έκθεση να δοθεί στη δημοσιότητα όπως ήταν και η υπόσχεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να δουμε αν μας τα είπαν σωστά οι δικοί μας αρμόδιοι.

ΜΙΧ.