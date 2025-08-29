Ένα δίκαιο το έχει ο Μάκης Κεραυνός. Τα κόμματα αναπτύσσουν χρόνια τώρα θεωρίες περί πάταξης της φοροδιαφυγής και τώρα που με τη φορολογική μεταρρύθμιση μπήκαν πρόνοιες για αυστηρότερο έλεγχο απο το Τμήμα Φορολογίας ώστε να πιάνει φοροφυγάδες, κάποια κόμματα βγαίνουν δυνατά μπροστά και απειλούν ότι θα καταψηφίσουν τη μεταρρύθμιση για να μην περάσουν ειδικά αυτές οι πρόνοιες.

Τουλάχιστον, ας δώσουν σαφής εξηγήσεις για να καταλάβουμε: Διαφωνούν με το κυνήγι φοροφυγάδων; Είναι ενάντια στην πάταξη της φοροδιαφυγής; Να περιμένουμε να περάσουν οι εκλογές για να την στηρίξουν; Απαντήσεις με σαφήνεια, κύριοι, όχι ατάκες και εξυπνοβλακείες.

Ασ.