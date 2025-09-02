Είναι πραγματικά αδιανόητο να κυκλοφορούν ανάμεσα μας ανεκδιήγητοι και προβληματικοί που τα βάζουν με μνήματα νεκρών και πόσο μάλλον ενός μικρού παιδιού, που πέρασε για τόσα χρόνια το δικό του Γολγοθά. Ο λόγος για το εμετικό περιστατικό (το δεύτερο μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα) της βεβήλωσης του τάφου του μικρού Λάμπρου Καλλένου. Οι γονείς του αντίκρισαν για δεύτερη φορά τη βεβήλωση του τάφου του παιδιού τους, αυτή τη φορά με κόκκινο σπρέι και στη φωτογραφία του. Πραγματικά, δεν μπορεί να χωρέσει νους πού αποσκοπεί αυτή η πράξη και σίγουρα δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που δεν σοκάρεται και δεν εξοργίζεται με κάτι τέτοιο. Ντροπή μικρόψυχοι και ελεεινοί.

ΛΙΑ