Κάποιοι ενοχλούνται φαίνεται με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Δεν ξέρω τι θεωρούν πως θα έπρεπε να γίνει στο παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου με αυτή της Ελλάδας. Ίσως έπρεπε να τραγουδούσαν ένα άσμα επαναπροσέγγισης ή έστω το «Κάτι ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου. Αν και και όπως το βλέπω ενδεχομένως να είχαν και με αυτό πρόβλημα, όχι για το τραγούδι, αλλά λόγω του επιθέτου της. Και ναι επειδή πλέον είναι αυταπόδεικτο μπορούμε να το πούμε με τον πιο κυπριακό τρόπο υπάρχει, αφού τους ενοχλεί το ελληνικό: «Κάποιοι φκάλουν τσούνες» με τον Εθνικό Ύμνο.

Ζ.