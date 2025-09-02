Δεν περνάει μέρα σε αυτόν τον τόπο που δεν ακούς κάτι που να σε κάνει να διερωτηθείς πώς σκέφτονται κάποιοι, πώς εκφράζονται, τι είναι αυτό που στα αλήθεια τους ενοχλεί. Από τον Φειδία και τις συνεχείς προκλήσεις του και τους καλεσμένους του που προκαλούν θύελλα αντιδράσεων με λεγόμενά τους (όπως πρόσφατα που ασχολήθηκαν με τον Γρηγόρη Αυξεντίου), στην Ανδρούλα Βασιλείου και τις κατά καιρούς τοποθετήσεις της που σε κάνουν να κρατάς το κεφάλι σου και να τις διαβάζεις άφωνος! Αυτή τη φορά, την ενόχλησε που ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος (αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, ένας είναι και κοινός) στον αγώνα Κύπρου – Ελλάδας στο Eurobasket. Σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η κ. Βασιλείου έγραψε «αύριο που θα το χρησιμοποιεί ο Τατάρ ως παράδειγμα της μισαλλοδοξίας μας θα τρέχουμε να τα μπαλώσουμε. Ή μήπως νομίζουμε ότι αυτές οι εθνικιστικές εξάρσεις μένουν μεταξύ μας;».

Απολογούμαστε κυρία Βασιλείου που δεν πήραμε άδεια από τον Τατάρ, τον Ερντογάν και ξέρω ’γω ποιον άλλον για τον Εθνικό μας Ύμνο! Μια απορία όμως: Όταν ήσασταν εσείς η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, τι Εθνικό Ύμνο είχατε τότε;

ΛΙΑ