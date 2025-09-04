Η 8η Σεπτεμβρίου είναι μεγάλη μέρα για τους Κούρδους και τις Κούρδισσες της Κύπρου και όλους εμάς που συνδεθήκαμε μαζί τους. Είναι η μέρα επιστροφής του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο, μετά τη συνεννόηση κυπριακών και γερμανικών αρχών. Μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία στα γερμανικά κρατητήρια, στα οποία παρέμεινε για δύο και πλέον χρόνια υπό αυστηρές αντιτρομοκρατικές συνθήκες, ο Κούρδος αγωνιστής επιστρέφει στην Κύπρο για να συνεχίσει τον αγώνα του.

Δεν λέμε «για να εκτίσει την ποινή του», γιατί για τον ίδιο και όλους που καταλαβαίνουν, το ζήτημα δεν ήταν ποτέ προσωπικό και αφορούσε τόσο τη δίωξη του κουρδικού κινήματος όσο και την αποδοχή των γενοκτονικών πολιτικών της Τουρκίας.

Για τον Κενάν, τον φίλο μας, η ελευθερία της Κύπρου δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ελευθερία του Κουρδιστάν και έτσι πορεύτηκε σε όλη τη ζωή του. Συνεπώς, η επιστροφή του στην Κύπρο, σημαίνει επιστροφή στη δεύτερη πατρίδα του και συνέχιση του κοινού αγώνα ενάντια στην τουρκική κατοχή. Και επειδή, η καταδίκη του δεν αφορά ουσιαστικά αξιόποινη πράξη, καλούμε τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να πάρουν επιτέλους μια απόφαση που ίσως ξεπλύνει τη ντροπή της έκδοσής του στη Γερμανία. Να απελευθερώσουν τον Κενάν, να μην μείνει ούτε μέρα παραπάνω στις κυπριακές φυλακές.

ΑΛ.ΜΙΧ.