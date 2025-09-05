Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είχε κάποιο πρόβλημα εδώ και μήνες, δεν το έλυσε, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που πλήρωσαν κανονικά την άδεια κυκλοφορίας, παρουσιάζονται ότι δεν έχουν άδεια και η Τροχαία τους κόβει πρόστιμα. Το πρόβλημα είναι του ΤΟΜ, όχι των οδηγών. Αλλά, οι οδηγοί που καταγγέλλονται άδικα πρέπει να τρέχουν να απευθύνονται γραπτώς στο ΤΟΜ «ώστε να τύχει διαχείρισης το πρόβλημά τους», όπως δήλωσε χθες ο Αλέξης Βαφεάδης. Μα, το πρόβλημα είναι του ΤΟΜ, γιατί να τρέχουν οι πολίτες; Τους επιβαρύνουν άδικα και πρέπει να τρέχουν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες;

Ασ.