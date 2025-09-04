Τρόπους για να διορθωθεί το λάθος με τις άδειες κυκλοφορίας ψάχνουν Υπουργείο Μεταφορών και ΤΟΜ, μετά που δεκάδες πολίτες την «πάτησαν» αφού τις είχαν ανανεώσει αλλά το σύστημα δεν τις αποδέχτηκε, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν για μήνες χωρίς άδεια.

Κι’ ενώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα εδώ και μήνες, δεν έπραξε οτιδήποτε και άφησε την Τροχαία να καταγγέλλει αβέρτα τους οδηγούς, εννιά μήνες μετά, γιατί δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Ο «Φ» ζήτησε τη θέση του υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη για το ζήτημα, ο οποίος ανέφερε ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού και σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη. Όσοι πολίτες καταγγέλθηκαν θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΤΟΜ γραπτώς, ώστε να τύχει διαχείρισης το πρόβλημά τους. Ο κ. Βαφεάδης πρόσθεσε ότι πιθανόν να απευθυνθεί ο ίδιος στον Γενικό Εισαγγελέα για όσους πήραν εξώδικο από την Τροχαία ώστε να αποφασιστεί με ποιον τρόπο οι πολίτες να μην πληρώσουν το τίμημα για το οποίο δεν ευθύνονται.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες δεν είχαν άλλο τρόπο ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας τους, παρά μόνο μέσω του ΤΟΜ, άρα αυτό είχε την ευθύνη ενημέρωσης των πολιτών. Εφόσον το σύστημα είχε απορρίψει κάποιες ανανεώσεις, παρόλο που η JCC είχε αρχικά προχωρήσει στη χρέωση, ο πολίτης δεν γνώριζε ότι δεν είχε άδεια κυκλοφορίας.

Η αναστάτωση στους οδηγούς προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν η Τροχαία (κυρίως του Αρχηγείου Αστυνομίας) άρχισε εκστρατεία ελέγχων με οχήματα που διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης πινακίδων. Πολλά οχήματα εντοπίστηκαν στους δρόμους, είτε αυτοκινητόδρομους είτε εντός των πόλεων, να κυκλοφορούν με ληγμένες από το 2024 άδειες κυκλοφορίας. Το θέμα προέκυψε εδώ και δύο και πλέον μήνες, όταν οδηγοί άρχισαν να διαμαρτύρονται στο Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας, ότι ενώ είχαν κάνει την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, τώρα εισπράττουν εξώδικα των €85, γιατί τελικά η ανανέωση δεν έγινε.

Για το θέμα σύμφωνα με πληροφορίες μας, έγινε και σύσκεψη, μεταξύ του ΤΟΜ και της Αστυνομίας, ωστόσο αντί άλλου χειρισμού, το Τμήμα άφησε την ευθύνη στους πολίτες για λάθος των συστημάτων του. Όπως φάνηκε, το σύστημα της ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας του ΤΟΜ αντιμετώπισε πρόβλημα και άλλες άδειες ανανεώνονταν κανονικά και άλλες όχι. Όπως μας αναφέρθηκε, υπήρχε οικογένεια που ανανέωσε την άδεια κυκλοφορίας για τρία οχήματα και τα δύο τελικά δεν ανανεώθηκαν λόγω του συστήματος. Υπάρχει άλλη περίπτωση όπου τρία οχήματα της ίδιας οικογένειας δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας, και τώρα αναγκάστηκαν με τη νέα ανανέωση να πληρώσουν και πρόστιμο για κάθε ένα ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την εξήγηση που δόθηκε σε πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν στην Τροχαία, είναι πως ενώ φαίνεται πως έγινε η ανανέωση και η τράπεζα ενημέρωσε για τη λήψη του ποσού, στη συνέχεια μετά που το σύστημα την απέρριψε λόγω προβλήματος, τα χρήματα επιστράφηκαν στο λογαριασμό του πολίτη. Ωστόσο, ουδείς αντιλήφθηκε την αποτυχία του συστήματος ή ενημερώθηκε για το πρόβλημα αυτό και οι οδηγοί ήταν πεπεισμένοι ότι η ανανέωση έγινε.

Το πρόβλημα γίνεται χειρότερο, γιατί όταν ένας πολίτης ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του τώρα, του επιβάλλεται πέναλτι ανάλογα με το ποσό της άδειας κυκλοφορίας. Πολίτες πήγαν στα γραφεία του ΤΟΜ και διαμαρτυρήθηκαν για την έξτρα χρέωση, ωστόσο η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι «το πρόστιμο το βγάζει το σύστημα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Υπάρχει οικογένεια που πλήρωσε πρόστιμο για δύο και τρία οχήματα.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη, γιατί νομοταγείς πολίτες ανακόπτονται στους δρόμους από μέλη της Τροχαίας επειδή τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδας που διαθέτουν τα περιπολικά, τους δείχνουν ότι για το συγκεκριμένο όχημα δεν έχει ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας. Έκπληκτοι οι πολίτες ενημερώνονται πως η άδεια τους δεν ανανεώθηκε από το 2024 και παρόλο που είναι πεπεισμένοι ότι πλήρωσαν για την ανανέωση, τους δίνεται εξώδικο €85. Παρά τις διαμαρτυρίες στην Τροχαία οι πολίτες παίρνουν την εξήγηση ότι δεν μπορεί ένα μέλος της Τροχαίας που αντιλαμβάνεται μια παράβαση, ν’ αφήσει τον οδηγό να φύγει δίχως να τον καταγγείλει, γιατί δεν γνωρίζει ποιος εσκεμμένα δεν ανανέωσε την άδεια του και ποιος την ανανέωσε αλλά το σύστημα δεν την αποδέχτηκε.

Αυτή είναι και η θέση του ΤΟΜ, κατά την πληροφόρηση που είχαμε, ότι δηλαδή υπάρχουν και αυτοί που δεν προχώρησαν καν να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους και δεν υπάρχει τρόπος να διαχωριστούν οι δύο αυτές κατηγορίες πολιτών. Ωστόσο το Υπουργείο Μεταφορών συμφωνεί ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια επικοινωνία με τους πολίτες για το πρόβλημα ώστε αυτοί που ήθελαν να προχωρήσουν στην ανανέωση τώρα να το πράξουν, χωρίς άλλες επιπτώσεις.

Πολίτες σε αδιέξοδο λόγω λαθών του συστήματος

Στο αλαλούμ που υπάρχει προστίθεται και η έξτρα ταλαιπωρία του πολίτη για να διεκδικήσει το δίκαιο του, δηλαδή το «σβήσιμο» του εξωδίκου του, εφόσον δεν είναι εξ υπαιτιότητάς του που το όχημά του δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Επηρεαζόμενοι αναγκάζονται να αποταθούν στο ΤΟΜ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ενημερώνουν για το θέμα, στη συνέχεια να αποταθούν στην Τροχαία για να ακυρωθεί το εξώδικο και ακολούθως η Τροχαία να απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα.

Όπως πληροφορούμαστε, στην αρχή τα παράπονα ήταν λίγα ωστόσο τώρα με τους αυστηρούς ελέγχους της Τροχαίας έγιναν δεκάδες και τα εξώδικα πληθαίνουν. Στην περίπτωση που κάποιος πληρώσει το εξώδικο, τότε οι διαδικασίες για να πάρει πίσω τα χρήματά του είναι δαιδαλώδεις και μακροχρόνιες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το ΤΟΜ που ήταν ενήμερο για την κατάσταση για πάνω από δύο μήνες όταν φάνηκε το πρόβλημα, δεν έβγαλε ανακοίνωση και να καλέσει τους οδηγούς να ελέγξουν κατά πόσον ανανεώθηκε ή όχι η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων τους και άφησε τα οχήματα να κυκλοφορούν χωρίς άδεια με όλα τα συνεπακόλουθα;

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ατυχήματος οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα κάλυπταν τις ζημιές, ενώ ο οδηγός θα είχε πρόσθετες συνέπειες.

Επίσης, γιατί μετά τη διαπίστωση του προβλήματος δεν έγινε μια διευθέτηση εκεί που με στοιχεία είχε ανανεωθεί η άδεια αλλά το σύστημα τελικά την απέρριψε, να ακυρώνεται το εξώδικο άμεσα και θα πρέπει τώρα να βομβαρδιστεί με εκατοντάδες υποθέσεις ο Γενικός Εισαγγελέας για το σβήσιμο τους;

Επίσης, γιατί η Τροχαία καταγγέλλει τους οδηγούς ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αναλαμβάνει το βάρος του σβησίματος των εξωδίκων;

Γνώριζε το ΤΟΜ για το πρόβλημα με τις άδειες κυκλοφορίας

Υπόψη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ήταν το πρόβλημα με τα συστήματά του και απέρριπτε την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας αλλά άφησαν τους οδηγούς να κυκλοφορούν χωρίς άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ για έξι μήνες δίχως να εκδώσουν μιαν ανακοίνωση. Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση του ΤΟΜ που εκδόθηκε αργά χθες και στην οποία αναφέρεται ότι:

Σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» αναφορικά με πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη διαδικασία έκδοσης αδειών κυκλοφορίας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι το εν λόγω πρόβλημα που είχε εντοπιστεί από την πρώτη στιγμή οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του μηχανογραφικού συστήματος. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε σε περιόδους με αυξημένη επισκεψιμότητα, κυρίως κατά την έναρξη των ανανεώσεων αδειών κυκλοφορίας, καθώς και τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας της περιόδου.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών από την αρχή βρίσκεται σε επικοινωνία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Το θέμα αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις ανανέωσης αδειών. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει επικοινωνήσει εξαρχής με πολίτες που αντιμετώπισαν το πρόβλημα και προχώρησε στη διόρθωση. Όσοι πολίτες τυχόν έχουν το ίδιο θέμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου roadtransport@rtd.mcw.gov.cy, ώστε να επιλυθεί άμεσα το θέμα της άδειας κυκλοφορίας και το Τμήμα να επικοινωνήσει με την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία.