Ένας εκ των συμβούλων της προέδρου του ΔΗΣΥ έχει υιοθετήσει εδώ και καιρό το αφήγημα ότι το ΕΛΑΜ είναι το κόμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Η επανάληψη του συγκεκριμένου αφηγήματος φτάνει στα όρια της εμμονής. Αλλά προκύπτει η απορία: υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή τη θέση; Και γιατί κανένας εξ αυτών που φιλοξενούν το συγκεκριμένο σύμβουλο δεν μπαίνουν στον κόπο να τον καλέσουν να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση.

Κατανοητή η προσπάθειά του να δικαιολογήσει θέση και μισθό αλλά θα πρέπει κι εκεί στην Πινδάρου να προβληματιστούν περισσότερο και κυρίως για το ότι το εν λόγω αφήγημα δίνει καλές πάσες στο στρατόπεδο των οπαδών του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Εκτός κι αν αυτός είναι τελικά ο στόχος!

ΑΠΙΜ