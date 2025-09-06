Επαναφέρονται στους δημόσιους υπαλλήλους οι επιπρόσθετες παροχές υγείας, τις οποίες είχε αποκόψει η Βουλή πριν από δεκαοκτώ μήνες. Πρόκειται για επιπρόσθετες υπηρεσίες υγείας, πέραν αυτών που παρέχει το ΓεΣΥ που αφορούν οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, συμπληρώματα διατροφής για τους ηλικιωμένους αλλά και κάλυψη εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εδώ και αρκετούς μήνες ζητούν να επανέλθει το συγκεκριμένο ωφέλημα καθώς κάποιες κατηγορίες εργαζομένων παρά την αποκοπή συνέχισαν να το λαμβάνουν. Σύντομα η Βουλή θα κληθεί να εγκρίνει το σχετικό νομοθέτημα και όπως φαίνεται αυτή την φορά θα ψηφιστεί χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις. Να μην ξεχνάμε πως πλησιάζουν εκλογές και κανένας δεν θα επιθυμούσε να τα βάλει με τους δημοσίους, παρόλο που όλοι γνωρίζουν πως πρόκειται για στρέβλωση.

ΜΕΣ