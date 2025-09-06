Η Κύπρος καλείται να πληρώσει για το καλώδιο. ΟΚ. Να πληρώσουμε, αλλά με ποια εξασφάλιση; Σε περίπτωση που σταματήσει το έργο και δεν ολοκληρωθεί αυτά τα εκατομμύρια θα επιστραφούν στα ταμεία του κράτους από τον ΑΔΜΗΕ;

Υπάρχει λογική. Εάν το έργο είναι βιώσιμο τότε μπορεί να λάβει δάνειο από τράπεζες και να προσελκύσει επενδυτές. Ε, τελικά έλαβε δάνειο; Πήγε κάποιος επενδυτής και έβαλε τα εκατομμύρια του σε αυτό το έργο; Αυτό θα πρέπει να το δούμε.

Το ορθολογικό θα ήταν με την ολοκλήρωση του έργου να πληρωθεί και ο ΑΔΜΗΕ. Και αυτή είναι μια πρακτική που ακολουθήθηκε ξανά σε άλλο έργο. Άρα δεν είναι παράλογο να ζητά κάτι παρόμοιο και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Προκαταβολή ή και πληρωμή για έργο που δεν εξαρτάται από εσένα εάν θα ολοκληρωθεί και ειδικά με τόσους κινδύνους δεν δίνεις! Αυτή είναι η κοινή λογική!

Το κόλπο είναι απλό: Αν μια τράπεζα δίνει δάνειο για την υλοποίηση ενός έργου είναι βιώσιμο. Αν όχι, τότε οφείλεις να το ξαναδείς!

Ζακ