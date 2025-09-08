Κάτι παραπάνω από ικανοποιητική αποδείχθηκε για τις αρχές και τους κατοίκους του διαμερίσματος Χρυσοχούς η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή το βράδυ της Παρασκευής.

Και αν τα εγκαίνια τριών έργων, αλλά και οι διαβεβαιώσεις για την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να προχωρήσει με τον δρόμο Πάφου-Πόλης ήταν αναμενόμενα, η εξαγγελία του Νίκου Χριστοδουλίδη για την έναρξη των προεργασιών δημιουργίας νέου σύγχρονου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, εξέπληξε τους πάντες ευχάριστα.

Το κλίμα, που ήταν ήδη πολύ καλό, έγινε ακόμη καλύτερο μετά την προεδρική αυτή έκπληξη. Κάτι που αποτυπώθηκε και στις ανακοινώσεις βουλευτών της Πάφου που ανέδειξαν το θέμα.

ΝΤΟΡΑ