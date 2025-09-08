Αλλάζει το κλίμα τις τελευταίες μέρες. Η θερμοκρασία είναι αισθητά χαμηλότερη πλέον, στον ουρανό όλο και συχνότερα κάνουν την εμφάνιση τους τα σύννεφα, ενώ στις ορεινές περιοχές έκαναν ήδη «πρεμιέρα» τα πρωτοβρόχια.

Στην Πάφο, το βλέμμα των πλείστων στρέφεται προς τα… ουράνια. Αναμένοντας τις βροχές που θα επιτρέψουν να απομακρυνθεί πια ο εφιάλτης της ξηρασίας και της λειψυδρίας από την πολύπαθη στο θέμα αυτό επαρχία. Πέρασε ένας χρόνος με παντελή ανομβρία, καταστροφή της μονάδας αφαλάτωσης, καταστροφή ακόμη και ενός φράγματος και δραματικές περικοπές στην άρδευση.

Άδικο έχουν να στρέφονται στον ουρανό οι πάφιοι;

ΝΤΟΡΑ