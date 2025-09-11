Η σχολική χρονιά άρχισε και το θέμα των κλιματιστικών εννοείται πως απασχολεί. Χαρακτηριστική η ατάκα της προέδρου της ΠΟΕΔ, Μύριας Βασιλείου στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία ανέφερε πως «τα κλιματιστικά δεν είναι πίνακες ζωγραφικής που απλώς τοποθετούνται στον τοίχο». Όπως είπε, πρέπει και να συνδεθούν και να ενεργοποιηθούν.

Ενώπιον της Επιτροπής λέχθηκε πως σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης των κλιματιστικών, ενώ σε κάποια άλλα σχολεία όταν τα κλιματιστικά ανάψουν… πέφτει το ρεύμα!

