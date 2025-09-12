Η καταδίκη του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη σε τρία χρόνια άμεση φυλάκιση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ποινική απόφαση. Αφορά αποτέλεσμα των χρόνιων παθογενειών του κρατικού μηχανισμού, των διαχρονικών αδυναμιών ελέγχου και την αποτυχία προστασίας της δημόσιας διοίκησης από τη διαφθορά και την αναξιοκρατία.

Ο κ. Γιαννάκη παραδέχθηκε ενοχή σε τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων, μεταξύ των οποίων και ψευδές πανεπιστημιακό δίπλωμα πολιτικού μηχανικού από το San Diego State University. Πλαστογραφίες που ξεκινούν από το 1995 και του επέτρεψαν να διαγράψει μια δεκαετή δημόσια πορεία, προαγόμενος και αποσπώμενος σε νευραλγικές θέσεις, χωρίς ποτέ να κατέχει τα προσόντα για τις οποίες επελέγη.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ουσιαστικά στέλνει το μήνυμα στην κοινωνία ότι η απάτη δεν μένει ατιμώρητη. Σημαντικό είναι ότι το Δικαστήριο υπογραμμίζει τη διαχρονική ανεπάρκεια των αρμοδίων αρχών να ελέγξουν την αυθεντικότητα των εγγράφων και να διασφαλίσουν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης στο δημόσιο. Είναι τουλάχιστον ανησυχητικό ότι χρειάστηκε μια καταγγελία το 2021 για να ξεκινήσει η διερεύνηση ενός ψεύδους που βασιζόταν σε έγγραφα 30 χρόνων. Αυτό που αναμένουμε τώρα είναι η υπόθεση αυτή να προβληματίσει τις αρμόδιες Αρχές και να θωρακιστεί το Δημόσιο από ανάλογες πρακτικές στο μέλλον.

Α.Ν.