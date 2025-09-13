Δεν θα μιλήσει τώρα για το τι έγινε το 2012 με την ΑΤΑ, η τότε υπουργός Εργασίας, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Το είπε στο Σίγμα χωρίς να απαντά στο πότε θα το πράξει. Κάτι είπε για «περσινά ξινά σταφύλια», κάτι για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά τίποτε για το διά ταύτα.

Γιατί ένα είναι η διεκδίκηση ενός σωστού αιτήματος, αλλά και η αυτοκριτική επιβάλλεται. Ειδικά όταν αποφάσεις της κυβέρνησης της επηρέασαν κεκτημένα των εργαζομένων ( ΑΤΑ και πέναλτι στη σύνταξη). Και δεν είναι μόνο που συμπεριφέρεται ως να μην έχει ευθύνη, αλλά κουνά και το δάκτυλο.

Την ώρα, κατά την οποία εάν δεν υιοθετούνταν τροϊκανές υποδείξεις από αυτούς, που τους προσκάλεσαν, θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα.

Κ.ΒΕΝ.