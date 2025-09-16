Η χειρόγραφη συμπλήρωση αιτήσεων σε δημόσιες υπηρεσίες έχει πλέον αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική μορφή, με το σκεπτικό ότι η τεχνολογία θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα επιταχύνει την εξυπηρέτηση. Θεωρητικά, πρόκειται για ένα βήμα προόδου που εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Ωστόσο, η πράξη δείχνει μια διαφορετική εικόνα.

Από τη μία, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κυρίως οι μεγαλύτερες ηλικίες, δυσκολεύεται να εξοικειωθεί με τις ψηφιακές πλατφόρμες, γεγονός που μετατρέπει μια απλή διαδικασία σε πηγή άγχους και σύγχυσης. Από την άλλη, η υπόσχεση για ταχύτητα συχνά διαψεύδεται: οι αιτήσεις καθυστερούν να εξεταστούν και οι πολίτες μένουν σε μεγαλύτερη χρονική αναμονή, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά.

Επομένως, η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται σωστή εφαρμογή, εκπαίδευση των πολιτών και λειτουργικοί μηχανισμοί, ώστε η ψηφιοποίηση να υπηρετεί πραγματικά τον άνθρωπο και όχι να τον επιβαρύνει.

ΜΑΡΧ