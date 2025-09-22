Τα καλά πρέπει να λέγονται. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ είναι η μόνη που δεν συναίνεσε με τη χρονική ‘μετατόπιση’ της αυτόματης εγγραφής των ψηφοφόρων ανεξαρτήτως ηλικίας, που δεν θα διαφοροποιούσε, όπως ακούμε, και τις έδρες στις έξι εκλογικές περιφέρειες.

Εδώ που τα λέμε είναι και οι καλύτερα μελετημένοι σε επίπεδο κομμάτων αν και δεν αποφεύγουν τα στραβοπατήματα… Όλοι οι άλλοι τρέχουν πίσω από τα γεγονότα, γιατί και σε άλλα κόμματα έγκαιρα είδαν τον κίνδυνο να χάσει η Λευκωσία έδρα και να την πάρει η Πάφος και προειδοποιούσαν τις ηγεσίες τους, αλλά ουδείς άκουε… Οι Παφίτες υποσκέλισαν τους Λευκωσιάτες γιατί στις αυτοδιοικητικές εκλογές έγραψαν περισσότερους στον εκλογικό κατάλογο…

