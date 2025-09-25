Ο Ερσίν Τατάρ κάθε χρόνο τέτοια εποχή επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη. Από τα κατεχόμενα ανακοίνωνε ότι πάει για τη Γενική Συνέλευση, μόνο που το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών το έβλεπε απ’ έξω. Έκανε μια εβδομάδα διακοπές για να έχει δύο συναντήσεις, μια με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μια με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο τέλος της εβδομάδας, μετά το πέρασε των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Στο μεσοδιάστημα έκανα διακοπές και έβγαζε φωτογραφίες. Αλλά επέμενε ότι βρισκόταν εκεί για τη Γενική Συνέλευση!

Φέτος τα πράγματα άλλαξαν. Από τα κατεχόμενα έγινε γνωστό ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή και θα επιστρέψει την Κυριακή. Για να συναντηθεί με τον ΓΓ του ΟΗΕ και να παρευρεθεί στην άτυπη τριμερή.

Φέτος τρέχει για τις «εκλογές» και δεν έχει χρόνο για διακοπές.

ΑΠΙΜ