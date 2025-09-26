Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, αναζητώντας καταφύγιο στον νότο, καθώς οι αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις συνεχίζονται αδιάκοπα. Πώς να μην εγκαταλείψουν την πόλη από την στιγμή που δεν άφησαν τίποτα όρθιο.

Η εικόνα που μεταφέρεται είναι πόλης κατεστραμμένης, με ελάχιστες δυνατότητες επιβίωσης, γεγονός που καθιστά την έξοδο μονόδρομο. Σύμφωνα με την ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ (OCHA), μόνο από τα μέσα Αυγούστου έχουν καταγραφεί 388.400 μετακινήσεις εκτοπισμένων, οι περισσότερες από την ίδια την πόλη της Γάζας. Η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει, με τον άμαχο πληθυσμό να πληρώνει βαρύ τίμημα.

